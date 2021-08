Minister Annelies Verlinden verslikt zich in vreemde tweet over Red Lions

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft zich vannacht verslikt in een tweet over de Red Lions. Op haar account outte ze zich als vurig supporter van onze hockeymannen. Alleen sloop er een opmerkelijk foutje in de post.

Politici zijn vurige twitteraars en gebruiken sociale media als strategisch middel. Niet alleen om nieuws te lanceren, maar ook om de sporters op de Olympische Spelen in Tokio een hart onder de riem te steken. Zo ook Annelies Verlinden. Maar wat ze vannacht postte, deed wel even de wenkbrauwen fronsen.

“Voorstel story. // Voorstel tweet: om 3.30u vannacht is het zover. Mijn wekker is gezet. Veel succes met de halve finale Red Lions!”, tweette ze.

Net iets te veel informatie, zo geeft de minister zelf toe op Radio 1. “Ik heb al veel gesupporterd voor alle sporthelden en ik wilde die boodschap ook geven aan de Red Lions”, verduidelijkt minister Verlinden in ‘De ochtend’. “Uiteindelijk heeft mijn team een tweet gepost. Politiek is ploegsport. Ik ben het gezicht, maar achter mij werkt een hele ploeg mee op het kabinet, binnen de administratie. Daar heeft Twitter gisteren een klein stukje van gezien.”

Niet alleen Verlinden heeft een social media manager, ook andere politici hebben die. Uitzonderlijk is het dus niet. Dat er af en toe vreemde berichten de wereld worden ingestuurd, is des mensen dus. Maar voor alle duidelijkheid: ze heeft wel gekeken, zo blijk uit haar filmpje op Instagram. Of was het haar woordvoerder achter de camera?

De tweet werd snel geschrapt, maar de (leuke) reacties liepen toch binnen. Waaronder die van dichter Stijn De Paepe. (cdh)