Isaac Kimeli grijpt naast finale 5.000m

In de tweede en laatste reeks finishte Kimeli als 17e in 13:57.36. De eerste vijf van elke reeks en de vijf beste verliezende tijden kwalificeren zich voor de finale, die vrijdag voorzien is. De zege in de tweede reeks ging naar de Spanjaard Mohamed Katir (13:30.10).

Het persoonlijk record van Kimeli is 13:13.02. Op deze Spelen eindigde hij vrijdag op de 18e plaats op de 10.000m. Begin maart veroverde Kimeli zilver op de 3.000m op het EK indooratletiek in het Poolse Torun.

Robin Hendrix (26) overleefde de eerste reeks evenmin. Daarin werd hij 16e in 13:58.37.