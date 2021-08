Michael Obasuyi strandt in reeksen 110m horden: “Ik liep geen goeie race”

Michael Obasuyi kon zich dinsdag op de Olympische Spelen in Tokio niet plaatsen voor de halve finales van de 110 meter horden. In de eerste van vijf reeksen kwam hij als zesde over de streep in 13”65.

Obasuyi’s persoonlijke record bedraagt 13”32. Met die chrono won hij eind juni het BK in Brussel en pakte hij meteen een olympisch ticket. Vorige maand snelde de Oostendenaar bovendien naar zilver op het EK U23 (in 13”40). De goeie vorm heeft hij dus beet, maar dat kon hij niet tonen in het Olympisch Stadion.

Veel foutjes

“Het was geen goeie race. Ik weet niet hoe het komt, ik was er nochtans klaar voor. Vanaf het begin heb ik moeten achtervolgen en daardoor ben ik foutjes beginnen te maken. De Michael in topvorm was er niet vanavond en dat is spijtig. Ik heb geen verklaring waarom het iets minder was.” De top vier van de vijf reeksen en de vier snelste tijden stootten door naar de halve finales. Die staan morgen/woensdag op het programma. Om opgevist te worden, was 13”55 nodig.

Van zenuwen voor zijn olympisch debuut had de 21-jarige Obasuyi geen last, zegt hij. “Ik had heel veel zin om te lopen, voelde zeker geen negatieve stress. Ik heb er op dit moment geen verklaring voor. Het was achter de feiten aanlopen. Ik was niet mee in het ritme met de anderen.”

Sowieso tevreden

Veegt deze prestatie nu het goede gevoel van de voorbije weken weg? “Ik ben in Tokio. Dat is sowieso iets om tevreden over te zijn”, zegt hij. “Natuurlijk wil je altijd meer. Ik had hier graag rond mijn pr een grote Q (kwalificatie, nvdr) gepakt. Het zal even pijn doen, maar goed...”