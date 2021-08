Matt Damon is betrokken geraakt bij een rel over homofoob taalgebruik. Hoewel hij in The Sunday Times beweerde recent gestopt te zijn geweest met het gebruik van het woord faggot of flikker - een scheldwoord voor homoseksuele mannen - trekt hij nu zijn staart in. Met een nieuw statement, waarin hij de puntjes op de “i” zet.

De acteur brengt duidelijkheid nadat een uitspraak van hem in een interview met The Sunday Times verkeerd werd geïnterpreteerd.

In dat gesprek vertelde Damon dat de term flikker vaak gebruikt werd toen hij nog een kind was, maar dan wel in een andere context. De commotie ontstond toen hij in datzelfde gesprek met de Britse krant ter sprake bracht dat hij het woord onlangs nog in een mop had gebruikt. Iets waarover hij op de vingers werd getikt door één van zijn dochters.

De Bourne Identity-vedette heeft er drie. Isabella (15), Gia (13) en Stella (10). “Het was maar een grapje”, reageerde Matt op zijn dochter die woest naar haar kamer liep, toen ze de grap hoorde. Ze liep dan ook boos weg. “Ze ging naar haar kamer. En ze schreef een zeer lange en mooie brief waarin ze mij uitlegde waarom dat woord gevaarlijk is.”

Volgens Damon opende die brief zijn ogen, zo beweert hij in The Sunday Times. “Ik begreep haar volledig en heb beloofd dat woord nooit meer te zullen gebruiken. Het was een terechte opmerking en het is begrijpelijk dat ze beledigd was door mijn gedrag.”

Bakken kritiek

De acteur kreeg na het artikel bakken kritiek over zich heen en stuurde prompt een versie naar The Hollywood Reporter met een nieuwe versie van de feiten.

“In een recent interview heb ik wat meer verteld over een discussie die ik had met mijn dochter. Ik probeerde haar uit te leggen dat er op vlak van dergelijk taalgebruik al een hele hoop vooruitgang is gemaakt. Toen ik jong was, hoorde ik het woord overal en in 2003 zat het zelfs verwerkt in een script van een film waar ik toen in meespeelde.”

Daarnaast stelde de acteur nog dat hij ontzettend trots was op zijn dochter omdat ze begreep waarom het woord pijnlijk is om te horen voor iemand uit de LGBTQ+-community.

“Ik was het niet alleen met haar eens, maar ik was fier dat ze sociale gelijkheid zo hoog in het vaandel draagt.”

Eindigen deed hij zo. “Ik gebruik scheldwoorden als flikker gewoonweg niet. Ik begrijp dat mijn uitspraak in het verkeerde keelgat geschoten is bij sommigen, maar er is geen twijfel over mogelijk: ik steun de LGBTQ+-community voor de volle 100 procent.”