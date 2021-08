Limburgs Landschap - Nachtorchis

Een onooglijk bosje waar elke week menig wandelaar – zonder er veel aandacht aan te schenken – aan voorbij loopt. Enkele meters breed en onopvallend. Ergens in het zuidelijke deel van onze provincie. De exacte locatie hou ik voor mijzelf. Want er staan bewoners die al jaren een hard en angstig bestaan leiden. Ze worden langs alle kanten belaagd.

Aan een zijde van het bosje wordt elk jaar kwistig rondgespoten met mest en vergif om een zo hoog mogelijke hooiopbrengst te hebben. Aan de andere zijde grazen jaarlijks koeien die hun kop ook al eens door de draad durven steken. Hier blijft de mestton en de vergifspuit gelukkig op stal staan. Aan de overzijde van de weg een overbemeste maïsakker. De banden van de veel te grote landbouwtractoren scheren elk jaar rakelings langs het bosje. En aslof dat nog niet genoeg is, heeft een stevige storm een aantal jaren terug heel wat bomen omgeblazen of onthoofd. De hierdoor toegenomen lichtinval laat bramen welig groeien, aangewakkerd door een overschot aan stikstof van de akkers rondom.

Onder deze omstandigheden proberen een handvol superzeldzame planten te overleven: de nachtorchissen. Welriekende of berg? Dat laat ik aan de specialisten over. Want dat gaat om details. Ze blijken zelfs met elkaar te kruisen, zo wordt het nog wat moeilijker om de juiste soort te bepalen. Maar welke soort het nu net is, maakt mij niet zo veel uit. Want het zijn alletwee juweeltjes met frêle en kwetsbare bloempjes. Een verschijning waar ik stil van word, telkens als ik ga kijken of ze weer een jaartje hebben overleefd in hun bosje. Tot nu toe hielden ze stand, ondanks de hele reeks aanslagen die ze moeten verwerken. Maar hoe lang nog?