FM Goud organiseert 30+ Fuif Peer

De traditionele 30+ Fuif in Peer is een begrip. Het vorige organiserend comité besloot na de recentste editie van 29 februari 2020 - net voor de pandemie losbarstte - in schoonheid te eindigen na 25 geslaagde edities. FM Goud zet de organisatie nu verder.

Radiozender FM Goud wil dit Peerse monument niet verloren laten gaan. “Daarom nemen we vanaf dit jaar de organisatie voor onze rekening e n organiseren we de 30+ Fuif op zaterdag 30 oktober in ’t Poorthuis”, zegt radiobaas Michel Vanderfeesten. “Traditioneel vindt die altijd in het voorjaar plaats, maar dat was door corona geen optie. Om die reden hebben we moeten schuiven.”

FM Goud raakt nauwelijks tot niet aan het gekende concept dat jaarlijks een duizendtal bezoekers trekt. "Gewoon ouderwets swingen met goede muziek en een pint in de hand. Meer moet dat niet zijn, zeker niet na een lange en moeilijke periode", aldus Vanderfeesten. "Er zijn sowieso nog maar weinig fuiven tegenwoordig. We zijn er zeker van dat de 30+ Fuif nog een mooie toekomst te wachten staat.”