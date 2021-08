Kobe uit ‘Thuis’ krijgt (even) een ander gezicht: acteur Sid van Oerle neemt sabbatical

Het wordt even wennen voor de kijkers van Thuis. Dit najaar krijgt het personage Kobe, gespeeld door Sid van Oerle, een ander gezicht. De acteur neemt een sabbatical van een aantal maanden. Het personage wordt niet uit de reeks geschreven. Acteur Reynout Dekimpe, die al te zien was in Aspe en Gent-West neemt de rol even over.

“Ik neem een sabbatical van een aantal maanden,” vertelt Sid van Oerle. De acteur speelt sinds 2016 Kobe in het populaire Thuis, maar neemt nu even afscheid van de set. Hoelang precies wordt niet gedefinieerd. “In die periode ga ik de tijd nemen om te herbronnen en het heden en de toekomst op een rijtje te zetten. Het coronajaar is een periode die er bij heel wat mensen op ingehakt heeft, ook bij mij. Daarom heb ik nu besloten om Kobe voor enkele maanden door te geven aan een collega-acteur, zodat ik het even rustiger aan kan doen.”

Die acteur is Reynout Dekimpe (30). Slechts enkele jaren geleden studeerde hij af aan het Leuvense LUCA School of Arts. Hij stond de voorbije jaren vooral op de planken, maar was op tv al te zien in onder andere Salamander, Aspe en het tweede seizoen van Gent-West. “Het was eind juli en ik was met de moto een roadtrip aan het maken door Vlaanderen,” vertelt Dekimpe. “Een gemiste oproep en dan een sms’je van de producer van Thuis: of ik kon terugbellen. Ze vroegen me of ik tijd en zin had om er meteen in te vliegen. Een dag na dat telefoontje ben ik in de studio’s in Leuven al de scenario’s gaan oppikken en ben ik onder handen genomen door de stylisten.”

Reynout Dekimpe neemt de rol van Kobe over van Sid van Oerle.

Het is niet de eerste keer dat in soapland een acteur zijn personage eventjes doorgeeft aan een collega. Denk bijvoorbeeld aan Roel Vanderstukken, die toen hij moest revalideren van een hartoperatie zijn personage Benny in de handen liet van Govert Delploige in Familie. Daarna nam hij de rol opnieuw over.

Reynout Dekimpe maakt op maandag 20 september zijn debuut als Kobe in Thuis.