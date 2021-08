Louche zwembadbouwer spilfiguur in nog meer oplichtingszaken: “Plots verdween 175.000 euro van mijn rekening”

Nu het gerecht een onderzoek is gestart naar grootschalig gesjoemel bij zwembadbouwer Whoppa Pool komt Petrus L. – een van de geviseerde spilfiguren – nog meer in opspraak. De man wordt beschouwd als een spin in het web van diverse oplichtingszaken. “Vier jaar geleden heeft hij 175.000 euro van mijn rekening gehaald”, zegt Steve, een ondernemer uit Sint-Niklaas.