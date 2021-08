Woede na bizarre crash op de olympische baan: Deen kijkt niet uit, knalt tegen achterblijver en scheldt hem de huid vol

Filippo Ganna en Italië maakten indruk op de snelle baan in Japan. De wereldkampioen tijdrijden en zijn ploegmakkers reden namelijk naar een nieuw wereldrecord met een tijd van 3:42.307. Het vorige wereldrecord (3:44.672) werd door Denemarken gerealiseerd op het WK van 2020 in Berlijn.

De Denen namen het in hun halve finale op tegen Groot-Brittannië en waren ook bezig aan een snelle race. De Britten zagen sterretjes en onderweg haakte Charlie Tanfield af. De olympische debutant, die drievoudige olympisch kampioen Ed Clancy (36) in laatste instantie verving, bleef echter in de binnenbaan hangen. Waarna Frederik Madsen (in volle concentratie) tegen de Brit knalde.

De twee gingen dan ook hard onderuit, waarna Madsen heel boos reageerde. “F*ck them”, riep hij richting Tanfield.

Grote vraag: wie mocht er nu naar finale? Een beslissing van de jury moest uitwijzen dat het de Denen waren, omdat ze technisch gezien de Britten ingehaald hadden.

