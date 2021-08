Snel, sneller, snelst: waarom ook op de korte afstand steeds scherpere tijden gelopen worden

Het klassieke beeld. Atleet hult zich in vlag en poseert glimlachend voor een nieuwe recordtijd. Karsten Warholm voert na zijn 400m horden het ritueel uit. — © REUTERS

Twee jaar nadat op de lange afstand zowat alle records begonnen te sneuvelen, komen nu ook de piektijden in het kortere werk onder de sloophamer. Jongste exponent hiervan is het fabuleuze wereldrecord dat Karsten Warholm op de 400m horden klokte. Eerder al had Elaine Thompson-Herah op de honderd meter Florence Griffith-Joyner van de olympische tabellen gesprint. Welke factoren verklaren deze hausse?