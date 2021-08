Zorgen om lot van ouders van Wit-Russische sprintster Krystsina Tsimanoeskaja: “De veiligheidsdienst is onderweg naar hun huis”

Volgens het sociale mediakanaal Telegram van de Belarusian Sport Solidarity Foundation, die het opneemt voor de Wit-Russische sprintster Krystsina Tsimanoeskaja, is de veiligheidsdienst KGB maandagmiddag onderweg naar het huis van haar ouders in een stad aan de grens met Rusland.

De 24-jarige Tsimanoeskaja is in veiligheid en heeft politiek asiel aangevraagd in Polen. Het lot van haar ouders is onzeker. Zondagmiddag dreigde de sprintster, na kritiek op de Wit-Russische sportorganisaties, van de Olympische Spelen in Japan terug naar Minsk gestuurd te worden. “Ga naar huis en houd je mond”, luidde het advies. Door staatsmedia wordt zij verketterd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Gevlucht

Tsimanoeskaja’s man zag de bui al hangen en is naar Oekraïne gevlucht. “Het regime gebruikt gijzelaars, dus is het niet gek dat hij Wit-Rusland heeft verlaten”, twittert journaliste Hannah Ljoebakova. Door achtergebleven familieleden vast te zetten, probeert dictator Loekasjenko critici in het buitenland de mond te snoeren en hun terugkomst naar Wit-Rusland af te dwingen.

© REUTERS

Vluchtelingen als wraakmiddel: Wit-Rusland vliegt migranten in en zet ze de grens over

Voor Europa is dit de volgende rel rond het regime van Aleksandr Loekasjenko, de potentaat die al 27 jaar aan de macht is. Maar het Wit-Russische staatspersbureau BelTA schenkt geen aandacht aan de politieke context. De boodschap is duidelijk: Tsimanoeskaja heeft haar team en land laten vallen, door in opstand te komen tegen haar plotselinge inschrijving voor de 400 meter estafette.

“Je mag je nooit zo uitlaten over de atletiekfederatie en het Nationaal Olympisch Comité”, zegt een biatleet die zilver won op de Winterspelen van 2010. “In plaats van haar team en land te steunen, veroorzaakt ze allemaal heisa in haar eigen belang.”

Een winnaar op het onderdeel kanovaren in 2008: “Als je op de Olympische Spelen bent en je jouw team in de problemen ziet, moet je een handje helpen. Het is één sportieve familie.” Een parlementslid is nog stelliger. “Dit is verraad, een misdaad tegen het Wit-Russische volk en haar eigen collega’s.”

© REUTERS

Dopingcontroles

Tsimanoeskaja moest komende donderdag een landgenote vervangen op de 400 meter estafette, die niet mocht meedoen omdat zij de nodige dopingtests niet gedaan had. Nadat Tsimanoeskaja online kritiek uitte op haar begeleiders, die haar zonder haar medeweten voor de estafette hadden ingeschreven, werd zij terug naar huis gestuurd. Nog voordat ze deel kon nemen aan het onderdeel waar ze zich wél voor geplaatst had: de 200 meter, waarvan de finale dinsdag wordt gelopen.

IOC en Tokio 2020 ontfermen zich over “gekidnapte” atlete

Het balletje kwam aan het rollen toen Tsimanoeskaja opeens moest invallen bij de 400 meter estafette.

Op YouTube is een opname verschenen van het gesprek waarin haar trainer en een olympisch bestuurder Tsimanoeskaja opdragen Tokio te verlaten. “Er is een belangrijk verzoek (van hogerop): ga naar huis zonder ergens iets te schrijven of commentaar te geven.”

Er wordt 19 minuten lang op haar ingepraat om in te binden “in het belang van de olympische zaak”. “Dan gaat de storm weer liggen. Dan komen de leidinggevenden weer tot rust en gaat alles verder, worden er medailles gewonnen en raakt dit allemaal in de vergetelheid.” Maar de atlete heeft voldoende reden om te betwijfelen dat zij in Minsk veilig zou zijn.

Vechtsporter

Een jaar geleden braken massale protesten uit tegen de herverkiezing van Aleksandr Loekasjenko. Volgens de oppositie had hij schaamteloos gefraudeerd. Sindsdien eindigden veel critici van Loekasjenko in de gevangenis of in ballingschap. Loekasjenko werkte de voltallige EU tegen zich in het harnas door afgelopen mei met een ware vliegtuigkaping de dissident-journalist Roman Protasjevitsj uit het Wit-Russische luchtruim te plukken.

Twee weken geleden leverde Rusland de vechtsporter Aleksej Koedzin uit aan haar buurland. Hij werd de dag na de verkiezingen in Minsk opgepakt bij een demonstratie; de Wit-Russische MMA-vechter hangt vijf jaar cel boven het hoofd.

Gijzelaars

Tsimanoeskaja uitte alleen directe kritiek op bestuurders van de sportbond, zonder duidelijke politieke lading. Maar dat onderscheid bestaat niet voor het Wit-Russische regime.

Op het vliegveld van Tokio zocht Tsimanoeskaja hulp van de Japanse politie, waarna het Internationaal Olympisch Comité zich over haar ontfermde. Inmiddels wordt gemeld dat Tsimanoeskaja politiek asiel heeft aangevraagd in de Poolse ambassade.