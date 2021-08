Jarig Willemsfonds strijkt neer in Sint-Truiden

Het Willemsfonds, de eerste cultuurvereniging van Vlaanderen, viert in 2021 zijn 170ste verjaardag. Daarom lanceren ze Camping Willems. “Daarmee brengen we vanaf de zomer het Willemsfonds naar de mensen toe”, zegt voorzitter Amand Dewaele. “We zullen op pleinen van steden en gemeenten staan om culturele en gezellige activiteiten te organiseren. Taal staat daarbij centraal, want we zijn weg van woorden.”

De lokale afdeling in Sint-Truiden is maar wat fier dat ze na Boechout, de geboorteplaats van Jan Frans Willems, het feestproject als eerste gemeente in Limburg mochten ontvangen. Dat doen ze in samenwerking met Cultuurcafé De Fwajee. Vanaf deze zomer trekt de caravan vijf jaar lang door Vlaanderen en Brussel om te eindigen met een groot feest op de 175ste verjaardag van het Willemsfonds.

Eeuwen doorstaan

Voor Willemsfonds Sint-Truiden was deze primeur een mooie gelegenheid om de lokale afdeling in de kijker te plaatsen. Na een stilte van een tiental jaar heeft de afdeling een heropstart gekend eind 2019. “Spijtig genoeg kwam dan de pandemie”, zegt voorzitter Peter Hoet. “Maar het Willemsfonds is een sterk merk dat de eeuwen kan doorstaan. Het ledenaantal is in die korte periode verdrievoudigd, misschien wel dankzij het doorbreken van het klassiek stramien van organiseren van activiteiten. Er is al een uitstap geweest naar de Dossinkazerne in Mechelen en een geleide wandeling in Diest. Op zaterdag 11 september maken we kennis met de Geologische Fietsroute van de Fruitstreek.”

Natuurlijk staan er ook nog enkel traditionele lezingen op het programma. Woensdag 13 oktober heeft voorzitter Peter Hoet, raadsheer in het Hof van Cassatie van België een lezing 'Waarom straffen wij'. Op vrijdag 12 november hebben ze professor Paul Lemmens, rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, kunnen strikken voor een lezing. Beide lezingen gaan door in de Academiezaal.

Nieuw project

Ondervoorzitter Jean-Marie Lafut heeft wat meer uitleg bij een ambitieus project dat op stapel staat. “Een Poëzie en proza prijs is heel mooi om jonge talenten te motiveren, maar wij willen verder gaan”, zegt hij. “Beloftevolle ambitieuze jonge mensen die echt willen en kunnen een echte kans geven door ze te begeleiden. Een mooi voorbeeld is Lotte Dodion, die intussen ook in Nederland is doorgebroken.” “Alle activiteiten zijn ook toegankelijk voor niet-leden, iedereen is welkom bij ons”, geeft voorzitter Hoet nog mee.