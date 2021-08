Danscenter Bolero Houthalen verzacht coronaleed met gratis danslessen

Houthalen-Helchteren

Nu we corona stilaan in de greep krijgen, wordt het tijd om de draad weer op te pikken. Sporten is het perfecte middel om de conditie weer op peil te brengen. Dokters zijn het er roerend over eens dat dansen de sport is die het best geest en lichaam terug in vorm brengen. Daarom heeft dancenter Bolero beslist om gratis danslessen aan te bieden.