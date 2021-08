Grabbelpassers gaan de creatieve toer op

In de voormiddag maakten de jongste kinderen (van 6 tot 9 jaar) hun eigen totebag. Met naald, draad en textielstiften gingen ze aan de slag. Wanneer er een klein probleempje opdook, snelden Elien en Bernice van de jeugddienst ter hulp. Na drie uur waren de jongens en meisjes supertrots op hun resultaat: een zelfgemaakte, coole totebag. In de namiddag maakten de oudste grabbelpassers (van 10 tot 12 jaar) hun eigen portefeuille of handtas. Zo hebben de Riemstse kinderen zich toch creatief bezig kunnen houden op een druilerige maandag.