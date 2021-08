Fietsen in het Land van Loon met Landelijke Gilde

Tussendoor kan je even uitrusten met een hapje en een drankje. Klein en groot, jong en oud, sportief of ongeoefend, iedereen is welkom. Starten kan op drie locaties: in Alken in GC D’Erckenteel (Parkstraat z/n), in Diepenbeek in Zaal De Kei (Keistraat 22) en in Wellen bij aardbeibedrijf Royen (Langenakkerstraat 132A). Er is dit jaar één fietstocht van ongeveer 45 km voorzien. Kostprijs is 3 euro (verzekering inbegrepen). Je kan vooraf inschrijven via www.fietseninhetlandvanloon.be. Last minute-beslissers kunnen ook ter plaatse inschrijven tussen 8 en 15 uur.