41.703 bezoekers gaan op reis door het romeinse rijk in coronatijd

Van 6 februari tot en met 1 augustus 2021 organiseerde het Gallo-Romeins Museum in Tongeren de expositie ‘Oog in oog met de Romeinen’ in samenwerking met het British Museum. De tentoonstelling genoot buitengewoon veel waardering. Maar liefst 41.703 mensen maakten in volle coronatijd een boeiende ontdekkingsreis door het uitgestrekte Romeinse Rijk.

Het Gallo-Romeins Museum weet keer op keer te verrassen met zijn kwaliteitsvolle tentoonstellingen. Dat was ook het geval met ‘Oog in oog met de Romeinen’. De expositie werd ontwikkeld in samenwerking met het British Museum. Ze dompelde de bezoekers onder in de Romeinse cultuur. Die kende vele regionale varianten. De Romeinse maatschappij was een wereld van ‘eenheid in verscheidenheid’, zo maakte de tentoonstelling overduidelijk. ‘Oog in oog met de Romeinen’ liep in volle coronatijd en genoot veel bijval. Bezoekers spraken zich vooral lovend uit over de diversiteit aan topstukken, de meeslepende films met ‘ooggetuigen’ en de audioguides die helder duiding gaven, ook aan kinderen. Uiteindelijk konden meer dan 41.000 mensen mensen van de expositie genieten.

Het Gallo-Romeins Museum brengt de komende maanden zijn permanente tentoonstelling ‘Van neanderthaler tot Gallo-Romein’ opnieuw in de belangstelling. Tot eind augustus zijn er speelse kijktochten voor kinderen vanaf 4 jaar. Ook loopt het project ‘In situ’ in samenwerking met cultuurfestival MoMeNT. Er is nieuw werk te zien van gerenommeerde hedendaagse Belgische kunstenaars Cindy Wright, Maarten Vanden Eynde en Kris Martin. Volgend jaar staat een nieuwe tijdelijke expositie op stapel. Hierover wordt meer bekendgemaakt in het najaar.

Toekomstig partnerschap

“Het Gallo-Romeins Museum werkte voor dit project samen met het British Museum, een van de meest vooraanstaande archeologische musea ter wereld”, zegt burgemeester Patrick Dewael. “We kregen het vertrouwen van de Londense collega’s om de scenografie van de tentoonstelling uit te werken en alle multimedia te ontwikkelen. Er is nu een mooie basis voor toekomstig partnerschap.”

Schepen van Cultuur An Christiaens vult aan: “De tentoonstelling ‘Oog in oog met de Romeinen’ in het Gallo-Romeins Museum was misschien wel dé ‘corona-expositie’ bij uitstek. Ze stond garant voor een veilige en superboeiende ervaring voor het hele gezin, ook in periodes waarin er weinig of geen uitstappen mogelijk waren. Mensen waren ons oprecht dankbaar en daar doen we het uiteindelijk toch voor.”