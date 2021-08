Drie leden Tongerse Koninklijke Kunstkring stellen tentoon in Begijnhof

Drie weekends in augustus vindt er in de Ursulakapel in het Begijnhof in Tongeren een tentoonstelling plaats. Dit keer stellen Roland Menten, Eric Maquoi en Josette Fransen, drie leden van de Tongerse Koninklijke Kunstkring (TKK), er hun kunstwerken tentoon.

Roland Menten is gekend om zijn kunst met een humoristische noot die vaak in contradictie is met de gestreste en geperfectioneerde maatschappij. Hij boetseert zijn beelden in composiet. Eric Maquoi leeft zich uit in de abstracte kunst. Hij begint aan een schilderij, maar hij weet niet wat het eindresultaat is. Hij geniet van de handeling van het schilderen. De derde kunstenares is Josette Fransen. Zij laat haar creativiteit de vrije loop in haar aquarellen en acrylic waarin haar liefde voor klaprozen, de zee en het water, reizen en andere culturen tot uiting komt.

Wie deze mooie tentoonstelling heeft gemist, kan nog steeds in de Ursulakapel terecht op zaterdag 7 en 14 augustus (van 13.30 tot 17.30 uur) en op zondag 8 en 15 augustus (van 11 tot 17.30 uur).