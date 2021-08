Hoeks Triatlon Lommel terug van weggeweest

Zondag 8 augustus maakt de Hoeks Triatlon zijn heropwachting in Lommel, na drie jaar afwezigheid door onder meer wegenwerken en corona. Op de 31ste editie van deze triatlonklassieker worden zo’n 500 deelnemers verwacht, van 5 tot 70 jaar en van recreant tot topsporter. Met een Iron Kid, kwarttriatlon, sprinttriatlon en triotriatlon is er weer een uitgebreid programma met voor elk wat wils.

De sportieve dag wordt afgetrapt om 11.30 uur met de Iron Kid. Alle kinderen van 5 tot 13 jaar die op een laagdrempelige manier van triatlon willen proeven, kunnen zich vanaf 10.30 uur inschrijven in zwembad Optisport De Soeverein (Sportveldenstraat 15). Om 14 uur start de kwarttriatlon (1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen), om 17 uur de individuele sprinttriatlon (750 m zwemmen, 20 km fietsen en 10 km lopen) en om 17.05 uur de triotriatlon (750 m zwemmen, 20 km fietsen en 10 km lopen). Met uitzondering van de Iron Kid beginnen alle wedstrijden aan de startzone bij brug 12 (Gestelsedijk). De aankomst is telkens op het vernieuwde Marktplein in Lommel centrum. De toegang tot de Hoeks Triatlon is volledig gratis.