Letterlijk onverslaanbaar met zijn land en straks multimiljonair: basketfenomeen Luka Doncic beleeft olympische droom

Slovenië versloeg in de kwartfinales Duitsland met ruime 94-70. Zoran Dragic nam 27 punten voor zijn rekening, NBA-ster Luka Doncic (Dallas Mavericks) was goed voor 20 punten. De Slovenen kijken in de halve finales de winnaar van het duel tussen Italië en Frankrijk in de ogen.

Opmerkelijk: Doncic verloor nog nooit een competitieve wedstrijd met de regerende Europese kampioen. Zeventien overwinningen en nul nederlagen. Indrukwekkend. “We hebben dan ook de beste speler ter wereld in ons team”, aldus bondscoach Aleksander Sekulic. “Maar er is geen enkel ego in dit team. Onze chemie is fantastisch. Iedereen geeft alles, elke wedstrijd.”

“Het is gemakkelijk om met hem samen te spelen”, reageerde Dragic. “Er proberen altijd drie spelers hem af te stoppen. Hij is onze leider, maar we hebben ook meer wapen.”

Overigens wacht de Sloveen een leuk cadeautje wanneer hij later deze maand terugkeert naar Dallas. De Mavericks zijn namelijk van plan om Doncic een nieuwe contract onder zijn neus te schuiven: vijf jaar en 202 miljoen dollar (170 miljoen euro) per seizoen in de NBA. Daarmee zou de 22-jarige alleskunner net niet de top vijf halen, maar wel meer verdienen dan LeBron James.

Team USA wint

De VS haalde het van Spanje met 95-81. Beide teams hielden elkaar halfweg in evenwicht (43-43). In het derde kwart maakte Team USA dan toch het verschil, en het bouwde de kloof uit. Spanje had in het slotkwart geen reactie meer in huis. Kevin Durant speelde zich bij de VS met 29 punten in de kijker. Voor Spanje volstonden de 38 punten van Ricky Rubio niet. De VS treft in de halve finales Australië of Argentinië.

De twee andere kwartfinales volgen later dinsdag in Tokio. De halve finales staan donderdag op de planning, de strijd om goud en kleine finale zijn zaterdag voorzien.