Blauwe brij aangetroffen in sleutelgaten: nieuwe werkwijze van inbrekers of vandalisme?

Verscheidene inwoners van Mortsel en Deurne hebben zondagavond een blauwe kneedbare brij aangetroffen in het sleutelgat van hun voordeur. De buurtbewoners vrezen dat het een nieuwe werkwijze is van inbrekers. “Nieuwe modus operandi of vandalisme? We weten het niet”, zegt politiezone Minos.

De bewoners van de Deurnestraat in Mortsel en de Vosstraat in Deurne vonden zondagavond een vreemde substantie in het sleutelgat van hun voordeur. “Een blauwe brij is zondag in onze deur gespoten”, getuigt Kris Flossie op ATV. “We zijn direct bij de buren gaan kijken en ook daar troffen we hetzelfde spul aan.”

De bewoners vrezen ervoor dat het een nieuwe truc is van inbrekers om te kijken of je op reis bent. “Op het moment dat we de blauwe brij verwijderden, was het nog zacht. Het leek op plasticine. Ondertussen zijn de stukjes heel hard geworden. Als we dat hadden laten zitten, konden we met onze sleutel niet meer binnen.”

Extra patrouilles

De bezorgde inwoners verwittigden meteen de politie, maar ook die tast in het duister. “Er zijn geen inbraken vastgesteld in de woningen en er is ook geen melding van een inbrakenplaag in de buurt”, zegt Kim Verdoodt, hoofdinspecteur van de politiezone Minos. “Is het een nieuwe modus operandi waar we nog geen weet van hebben of is het deugnieterij? We kunnen er momenteel weinig over zeggen.”

“Voorlopig is het afwachten of dit fenomeen de komende dagen meer voorvalt en uitbreidt naar andere straten. Voor alle zekerheid gaan we extra patrouilleren in de getroffen buurt”, zegt Verdoodt.