Coach van Limburgse kajakkers worstelt met dubbel gevoel: “Gefrustreerd, maar atleten deden hun job”

“Ik sta hier met een dubbel gevoel”, vertelt Prendes in de mixed zone aan de Sea Forest Waterway. “Enerzijds ben ik gefrustreerd omdat we met beide boten op minstens een olympisch diploma (top acht, en dus A-finale) mikten. Maar anderzijds heb ik uit de eerste analyses van hun statistieken al kunnen opmaken dat ze geen fouten hebben gemaakt. Ze hebben hun best gedaan in de halve finales, zetten persoonlijke records neer, hielden zich aan het wedstrijdplan. Dit was voor hen de best mogelijke prestatie in hun huidige vorm.”

Prendes wijst erop dat Lize Broekx en Hermien Peters met hun tijd in de B-finale (die ze wonnen) zevende waren geweest in de A-finale. De chrono waarmee Artuur Peters tweede werd in zijn B-finale, was goed voor plaats zes in de A-finale. “Ze hebben hun waarde bewezen. De atleten hebben gedaan wat ze moesten doen. Ze deden hun job. Maar er blijft wel een gevoel van frustratie hangen”, herhaalt Prendes.

De coach duidt ook op het belang van de felle rugwind tijdens de races. Zeker voor Artuur Peters was dat geen voordeel. “Artuur is een stevige jongen. Hij neemt het op tegen gasten die vijftien, twintig kilogram minder zwaar zijn. Je kan je voorstellen wat het effect is wanneer de wind die lichtere mannen vooruitstuwt. Maar dat zijn excuses, en die wil ik niet zoeken.”