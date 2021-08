Dé atletiekprestatie van de Olympische Spelen? Noor Karsten Warholm wint 400 m horden in waanzinnig wereldrecord

Wereldkampioen Karsten Warholm heeft zich dinsdag in Tokio ook tot olympisch kampioen gekroond op de 400 meter horden. De 25-jarige Noor deed dat in een nieuw wereldrecord.

Met 45.94 deed hij liefst 76 honderdsten af van zijn vorige mondiale toptijd (46.70), die hij op 1 juli in Oslo liep. Voordien stond het wereldrecord met 29 jaar lang op naam van de Amerikaan Kevin Young.

In Tokio bleef overigens ook de Amerikaan Rai Benjamin in 46.17 nog onder het oude wereldrecord, waardoor hij Warholm zowaar lange tijd onder druk zette op de snelle baan in Japan. De Braziliaan Alison dos Santos snelde in 46.72 naar brons.

“Het is nog niet doorgedrongen”, reageerde een enthousiaste Warholm na afloop. “Wat een groots moment. Ik kan het niet geloven, die tijd. Ik zat met de perfecte race in mijn hoofd voor de start en deze kwam aardig in de buurt. Dit is heel speciaal, te gek. Mijn trainer zei dat 45 en nog iets mogelijk was, maar om het dan te doen… Dat is nog wat anders. Alle respect ook voor mijn tegenstanders. Ik bedoel: 46.17 lopen en slechts zilver pakken…

“Ik heb mijn hele ziel hierin gelegd”, zei de Noor nog. “Dit was het enige wat ik nog miste in mijn collectie. Ik denk nu vooral aan mijn coach. Hij is mijn beste vriend en is er elke dag voor mij.”

