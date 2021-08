Red Lions na finaleplaats: “Het toernooi kan eindelijk beginnen"

Eén doel hebben de Red Lions deze Olympische Spelen: goud. Na de zege tegen India in de halve finales is die droom slechts nog één wedstrijd van hen verwijderd. “We hebben meer maturiteit dan in Rio, dat is het verschil”, klinkt het.

Vorige Spelen zilver, dat hebben de Red Lions al zeker geëvenaard. “In 2016 waren we dat zilver al voor de finale aan het vieren”, zegt uitblinker Alexander Hendrickx, goed voor drie goals tegen India. “Nu niet. Nu gaan we voor goud. Deze groep heeft maturiteit gewonnen. We hebben de laatste vijf jaar veel meer finales gespeeld. Gewonnen en verloren: dat moet ons in deze finale helpen.”

Hendrickx was opnieuw enorm belangrijk voor de ploeg. Zijn strafcorners zijn een sterk wapen voor de ploeg. “Het is altijd leuk om de ploeg te helpen”, aldus Hendrickx. “Maar of het nu ik of iemand anders is die de ploeg helpt, dat maakt mij niet uit. Hopelijk kunnen we in die finale gewoon veel goals maken.”

Toernooi kan eindelijk beginnen

Ook Arthur Van Doren haalt het woord ‘maturiteit’ boven. “Ondanks de twee tegendoelpunten zijn we rustig proberen te blijven”, zegt Van Doren. “Daar zijn we, denk ik, best goed in geslaagd. We moesten terugkeren naar de basis wat ons ook gelukt is. We hebben maturiteit getoond en zijn sereen gebleven. De finale? Het is inderdaad nog niet gedaan. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd en er zijn dus nog 60 minuten te spelen.”

“Het toernooi kan eindelijk beginnen”, lachte Felix Denayer dan weer na het behalen van de finale. “We zijn enorm trots op het parcours dat we tot nu toe al hebben afgelegd. Het is mooi om het verschil te zien met de ontlading van vijf jaar geleden. Nu is de groep… Het is moeilijk om niet te glimlachen want we hebben al een medaille op zak. Maar ons doel is het goud. We gaan ons nu klaarstomen en we willen eindigen met onze beste prestatie. Het is pas gedaan na de laatste wedstrijd. Vijf jaar geleden was het enorm emotioneel en was een olympische medaille een droom. Nu is die droom het goud pakken. Dat is ervaring die we hebben meegepakt van toen.”

Felix Denayer. — © REUTERS

Donderdag finale

“De mentaliteit is ten opzichte van vijf jaar geleden gewoon veranderd”, aldus Denayer. “Toen hadden we nog nooit op een podium gestaan en verloren we de finale. Dat was de eerste keer dat we iets hadden van: oké, we hebben hier een kans gemist. Daarna wonnen we wel de finale van het WK. Dus we hebben een plan en gaan dat zo goed mogelijk uitvoeren.”

“We hebben nu iets meer tijd om te recupereren”, verwijst Denayer al naar donderdag om 12u wanneer de finale tegen Australië of Duitsland geprogrammeerd staat. “Dan kunnen we alles analyseren. Hendrickx? “We hebben de beste cornerspecialist ter wereld in huis. Het is ongelooflijk hoe hij omgaat met die druk. Het geeft ook heel veel vertrouwen aan de groep en het is aan ons om hem dat platform te geven. Momenteel werkt het heel goed (lacht). Dat we er van afhankelijk zijn? We hebben dat achter de hand, altijd. En nu is er een extra dreiging met die corners. Met iemand die goed corners kan schieten én een goeie keeper boek je resultaat. Als je daar dan een ploeg kan rond bouwen…”