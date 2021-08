Lize Broekx en Hermien Peters winnen B-finale: “Blij met de negende plaats”

Kort nadat Artuur Peters tweede werd in de B-finale van de K1 1.000 meter, won zijn zus Hermien aan de zijde van Lieze Broekx de B-finale van de K2 500 meter. Zo sloten beide Limburgse boten de Olympische Spelen af met een plaats in de top tien.

“Het was balen omdat we de A-finale net hadden gemist (met een vijfde plaats, red), maar we kunnen onszelf niets verwijten. In de halve finale hebben we net als in de B-finale echt een goeie wedstrijd gevaren, maar dat deed de rest ook”, vertelde Hermien Peters. “Misschien hadden we in de andere halve finale, die iets meer ons niveau was, wel voor plek drie of vier kunnen gaan, maar dat is de loting. Daar kan je weinig aan doen. We mogen blij zijn met de negende plaats. We zijn op waarde geklopt. We moeten er vrede mee nemen.”

“We hebben laten zien dat we op de Spelen onze beste wedstrijd kunnen varen. Dat was heel belangrijk voor ons”, onderstreepte Lize Broekx. “We hebben mooi kunnen afsluiten. Daar zijn we blij om.”

Voor Broekx en Peters zitten de Spelen er nog niet op. Woensdag gaan ze opnieuw de olympische baan van de Sea Forest Waterway op voor de K1 500 meter. “De K2 was ons hoofddoel. Hier hebben we vijf jaar voor gewerkt. Nu moeten we even herbronnen maar ik ben zeker dat we er morgen allebei opnieuw zullen staan”, aldus Broekx.

Hermiens broer Artuur sloot zijn Spelen af met een tiende plaats. “Hij was voor meer naar hier gekomen”, geeft zus Hermien toe. “Maar als de rest beter is, kan je jezelf niets verwijten. Als je het beste uit jezelf haalt, moet je tevreden zijn. We halen twee top 10-plaatsen, dat is heel goed.”