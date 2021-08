Noor Karsten Warholm wint 400m horden in wereldrecord

Wereldkampioen Karsten Warholm heeft zich dinsdag in Tokio ook tot olympisch kampioen gekroond op de 400 meter horden. De 25-jarige Noor deed dat in een nieuw wereldrecord.

Met 45.94 deed hij liefst 76 honderdsten af van zijn vorige mondiale toptijd (46.70), die hij op 1 juli in Oslo liep. Voordien stond het wereldrecord met 46.79 29 jaar lang op naam van de Amerikaan Kevin Young.

In Tokio bleef de Amerikaan Rai Benjamin in 46.17 ook nog onder het oude wereldrecord. De Braziliaan Alison dos Santos snelde in 46.72 naar brons.