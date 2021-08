Artuur Peters kan leven met tweede plaats in B-finale: “Geklopt op mijn waarde”

Kajakker Artuur Peters beëindigde zijn Olympische Spelen in de K1 1.000 meter met een tweede plaats in de B-finale, goed voor een tiende positie in de eindstand. Een resultaat waarmee de 24-jarige Peltenaar kan leven.

“Ik was voor meer naar hier gekomen, maar ik ben op mijn waarde geklopt. Op zich mag ik tevreden zijn”, zegt hij. “Na de halve finale was ik teleurgesteld. Het verschil (met de vierde plaats, red) was maar een halve seconde. Maar anderzijds was ik wel blij omdat ik een hele goeie wedstrijd had gevaren, net als in de B-finale. Twee keer verbeter ik mijn persoonlijk record. Ik denk dat ik mag terugkijken op geslaagde Spelen. Voor de medailles kon ik nu niet meespelen. Het veld was enorm sterk.”

Peters werd dinsdag op de olympische baan van de Sea Forest Waterway niet gediend door de wedstrijdomstandigheden. “Er stond enorm veel rugwind en dat is een voordeel voor de lichtere mannen zoals de Hongaarse winnaar Kopasz en de nummer drie Pimenta. Ik weeg zelf 100 kg.”

Vijf jaar geleden werd Peeters bij zijn olympische debuut in Rio de Janeiro elfde. “Het gaat in stijgende lijn (lacht). Nu gaan we de komende jaren blijven werken richting Parijs. Daar moet ik in principe op mijn top zijn. Ik kan nog grote stappen zetten op verschillende vlakken. Qua kracht zit ik vrij goed maar kan het nog beter. Mijn trainingsvolumes kunnen nog hoger en aan techniek kan je altijd schaven.”

Het seizoen van Peters is overigens nog niet voorbij. Eind september neemt hij aan de zijde van Bram Sikkens deel aan de K2 500 meter op het WK in Kopenhagen. “Maar eerst is het tijd om wat stoom af te blazen. Straks ga ik op zoek naar een biertje.”