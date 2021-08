Robin Vanderbemden trots op plek in halve finales 200 meter: “Een mooie verrassing”

Vanderbemden was heel blij met zijn plek in de halve finales. — © REUTERS

“Dit is een mooie verrassing”, aldus Vanderbemden. ‘‘Het doet deugd na een moeizaam seizoen.” De Belgian Tornado zit met een ontsteking aan de heup. “Ik heb nog altijd pijn, maar het stoort niet echt tijdens de wedstrijd. Mijn opwarming neemt enorm veel tijd in beslag, wel drie uur, maar als het ik het op deze manier doe, krijg ik mijn lichaam klaar voor een wedstrijd.”

De halve finale volgt voor Vanderbemden al later op dinsdag om 13u50 Belgische tijd. “Natuurlijk hoop ik om nog sneller te gaan, maar ik heb nauwelijks trainingen in de benen”, zegt hij. “Dan is het niet makkelijk om op een halve dag tijd te recupereren. Zelfs in topvorm heb ik het daar al moeilijk mee, dus ik ga niet de pretentie hebben om te beweren dat ik mijn tijd zeker nog ga aanscherpen. Maar het kan altijd.”

De winst ging in de serie van Vanderbemden naar de amper zeventienjarige Amerikaan Erriyon Knighton. Onze landgenoot was onder de indruk. “Hij lijkt me best beloftevol”, zei Vanderbemden al grappend met een droog understatement. “Hij speelt niet in dezelfde categorie. Ze zouden hem in een aparte wedstrijd voor supertalenten moeten laten lopen.”

Vanderbemden finishte in zijn reeks als derde. Zijn tijd was de 23e van 24 halvefinalisten.