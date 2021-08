Op naar de finale! De Red Lions verslaan India met 5-2 en strijden voor gouden medaille

De Red Lions (FIH-2) hebben zich dinsdag in Tokio voor de olympische hockeyfinale geplaatst. In de halve finales moest India (FIH-3) met 5-2 voor de bijl. Bij de rust was het nog 2-2 gelijk.

Loïck Luypaert zette de Belgen al na 70 seconden op een strafcorner op voorsprong, maar de Indiërs toonden zich op de counter aartsgevaarlijk. Harmanpreet Singh (7de pc) en Mandeep Singh (9de) maakten er nog voor het einde van de eerste periode 1-2 van. In de 19de minuut zette Alexander Hendrickx op strafcorner de ruststand op het bord, goed voor zijn twaalfde goal van het toernooi.

Na een boeiende eerste helft, bracht de tweede minder spektakel. Op een doelpunt was het wachten tot de 49de minuut. Weer was het Hendrickx die het op een strafcorner afmaakte. Vier minuten later scoorde hij met een strafslag ook nog zijn veertiende goal. John-John Dohmen legde in de slotseconden de eindstand vast.

© BELGA

Finale tegen Australië of Duitsland

In de andere halve finale nemen Australië (FIH-1) en Duitsland (FIH-4) het om 12u00 (Belgische tijd) tegen elkaar op. De finale wordt donderdag gespeeld.

Vijf jaar geleden stonden de Belgen in Rio de Janeiro ook in de finale. Daar moesten ze het goud met 4-2 aan Argentinië laten. Sindsdien kroonden ze zich wel tot wereldkampioen (2018) en Europees kampioen (2019).

België is nu zeker van vier medailles op de Spelen. Turnster Nina Derwael (goud), wielrenner Wout van Aert (zilver) en judoka Matthias Casse (brons) zorgden voor de eerste drie.