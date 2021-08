Woensdagnacht begint Nafi Thiam (26) aan haar zevenkamp en in de VS zal één vrouw het met argusogen volgen. Atletieklegende en wereldrecordhoudster Jackie Joyner-Kersee (59) is nog altijd de enige ooit die haar olympische titel in de zevenkamp kon verlengen. “Ik kan niet wachten om Nafi aan het werk te zien”, zegt ze vanuit Colorado.