Met een nieuw contract van zijn Duitse team BORA-Hansgrohe op zak stapte Jordi Meeus maandag op het vliegtuig richting Spanje waar hij deelneemt aan de Ronde van Burgos. In de vijfdaagse rittenkoers gaat de 23-jarige Lommelaar op zoek naar zijn tweede profzege. “Maar het eerste doel is vooral snelheid in de benen krijgen voor de Vuelta”, blikt Meeus vooruit op zijn Spaanse opdracht.