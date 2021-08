Na vier droge zomers met tomaten en courgettes à volonté gooit de aanhoudende regen roet in het eten. Of liever, schimmel. ‘De plaag’ tast tomaten en aardappelen aan in vele moestuinen, zelfs in de kas. Groenten als courgette en komkommer krijgen dan weer te maken met witziekte. Stijn Overloop van Velt helpt u te redden wat er te redden valt.