Gymnastiek

Officieel is Nina Derwael de eerste Limburger die individueel goud weet te veroveren op de Olympische Spelen. Met wat goodwill tellen we ook de gouden medaille van Ingrid Berghmans in 1988 mee. De ex-judoka uit Leopoldsburg is maar al te blij om Nina Derwael in haar voetsporen te zien treden.