Rapper Dizzee Rascal opgepakt voor huiselijk geweld

De Engelse rapper en grime-artiest Dizze Rascal (36) moet zich volgende maand verantwoorden in de rechtbank voor feiten van huiselijk geweld. Dat meldt The Mirror.

De rapper - in onze contreien vooral bekend vanwege Bonkers - werd op 8 juni opgepakt nadat een vrouw de politie alarmeerde voor huiselijk geweld. Ter plaatse werden bij de vrouw lichte verwondingen vastgesteld, vervolgens werd de rapper opgepakt op verdenking van slagen en verwondingen. Maandag werden de feiten bevestigd door de politie van Londen aan The Mirror. “Agenten kwamen ter plaatse en een vrouw raakte lichtgewond. Ze had geen ziekenhuisbehandeling nodig.” De rapper zal zich op 2 september moeten verantwoorden in de rechtbank.

(adm)