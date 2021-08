Een regenzone is vanochtend wat noordelijker uitgekomen dan voorzien waardoor het op vele plaatsen in Limburg een natte start van de dag is. In de loop van de voormiddag zal die regenzone wegtrekken naar oosten. Het westen van de provincie heeft vandaag het meeste kans om het verder droog te houden, in het oosten kan het nog wat sputteren.