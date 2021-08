Ze deelden hun leed, nu delen ze goud: de bromance tussen de twee gouden hoogspringers

Het is een van de mooiste momenten van deze Spelen. De Qatarees Mutaz Essa Barshim (30) en de Italiaan Gianmarco Tamberi (29) bekroonden hun vriendschap door olympisch goud te delen in het hoogspringen. Een speling van het lot, een Hollywoodscenario waardig, want ze hielpen elkaar door de donkerste momenten van hun carrière. Zonder Barshims steun was Tamberi allicht zelfs al gestopt met topsport.