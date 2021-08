OVERZICHT. Deze Belgen komen vannacht en dinsdag in actie: Red Lions op koers voor goud?

Cedric Charlier en Tom Boon konden in een felbevochten match tegen Spanje juichen. Ook India onderschatten ze best niet. — © BELGA

Dinsdag komen weer flink wat Belgen in actie, onder meer in de loopnummers in de atletiek. Maar hét hoogtepunt van de dag is de halve finale van de Red Lions tegen India. Bij winst zijn de hockeyers al zeker van minstens zilver.

2u05: Atletiek, 1500m mannen, reeks 1, Ismaël Debjani

De 31-jarige Belgische recordhouder op de 1500m is aan zijn eerste Spelen toe en dus een laatbloeier. Hij is geen ochtendmens, dus de vroege reeksen zijn zijn ding niet. Hij wil vooral ervaring opdoen met het oog op Parijs 2024, waar hij zich op langere afstanden zal focussen.

3u00: Kano-Kajak, 1000m mannen, halve finales, Artuur Peters

Had herkansingen nodig om zich te plaatsen voor de halve finales. Vijf jaar geleden kon Peters zich bij zijn olympisch debuut in Rio niet plaatsen voor de A-finale (met de top acht). Die horde wil hij in Tokio wel nemen. Hij gaat voor een plaats bij de eerste vier in zijn reeks.

B-finale om 5u12, A-finale om 5u20,

3u30: Hockey, halve finales, België-India, Red Lions

Het duel is een heruitgave van de kwartfinale op de Spelen in Rio in 2016. België trok toen met 3-1 aan het langste eind. Ook nu zijn de Lions favoriet, al onderschat de regerende wereldkampioen de komende tegenstander, nummer drie op de FIH-ranking, best niet. Zo schakelde India in de kwartfinale Groot-Brittannië uit, het enige team tegen wie Tom Boon en co op deze Spelen niet konden winnen. Winnen de Red Lions van India, dan zijn ze zeker van minstens zilver.

3u30: Kano-Kajak, K2 500m, halve finales vrouwen, Lize Broekx en Hermien Peters

Broekx en Peters, olympische debutanten, mikken op een plaats in de A-finale. “We gaan vanaf de start alles moeten geven en dan hopen dat we in de A-finale zitten. Daarna zien we wel hoeveel er nog in de tank zit. De plaatsjes zullen zeker duur zijn”, zegt Peters. “Het is wel leuk dat we de kwartfinales winnen. Dat bevestigt dat we in vorm zijn en er klaar voor zijn.”

B-finale om 5u39, A-finale om 5u46

4u29: Atletiek, 200m mannen, reeks 4, Robin Vanderbemden

Robin Vanderbemden is met twijfels naar Tokio afgereisd door last aan de heup.

Halve finales om 13u50

12u: Paardensport, Jumping, Individueel, Open qualifier, Niels Bruynseels, Grégory Whatelet en Jérôme Guery

Niels Bruynseels (Delux van T&L), Jérôme Guéry (Quel Homme de Hus) en Grégory Wathelet (Nevados S) trachten zich te plaatsen voor de finale van de individuele competitie.

12u10: Atletiek, 110 meter horden mannen, reeks 1, Michael Obasuyi

Talent Obasuyi haalde in juli nog zilver op het EK U23 in Talinn. Hij mikt op een plaats in de halve finales. Daarvoor zal hij een perfecte race moeten lopen.

12u56: Atletiek, 5000m mannen, reeks 1, Robin Hendrix

Veldloper Robin Hendrix wil op de 5000 meter in de eerste plaats zijn persoonlijk record (13’19”50) proberen te lopen. Lukt dat in een snelle reeks, dan is een finale misschien mogelijk.

13u16: Atletiek, 5000m mannen, reeks 2, Isaac Kimeli

Na Robin Hendrix is het in reeks twee aan Isaac Kimeli om een gooi naar een finaleplaats te doen. Zijn PR (13’13”02) is 6”48 sneller dan dat van Hendrix.