Belgische klacht na geschrapte diskwalificaties in gemengde 4x400m verworpen door TAS

De klacht van de Koninklijke Belgische Atletiekbond (KBAB) na de heropname van de Verenigde Staten en de Dominicaanse Republiek in het klassement van de gemengde 4x400 meter is afgewezen. Dat bevestigde Olav Spahl zaterdag aan persbureau Belga. Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) maakte de beslissing maandag officieel bekend.

Na de reeksen van vrijdag werden de VS en Dominicaanse Republiek, de top twee in de reeks van de Belgen, uit de uitslag gehaald maar beide landen gingen nadien met succes tegen hun diskwalificatie in beroep. Zo vielen Spanje en Duitsland uit de boot. Ook zij tekenden echter beroep aan, waardoor er uiteindelijk beslist werd om Duitsland toch te laten starten.

Alexander Doom, Imke Vervaet, Camille Laus en Jonathan Borlée werden vrijdag in het olympisch stadion van Tokio in 3:12.75, een Belgisch record, derde in hun reeks, na de Verenigde Staten (3:11.39) en de Dominicaanse Republiek (3:12.74). In de finale liepen Dylan Borlée, Imke Vervaet, Camille Laus en Kevin Borlée zaterdag in een nieuw Belgisch record (3:11.51) naar een vijfde plaats.