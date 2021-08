Topduel in kwartfinale van het basketbal: olympisch kampioen VS kijken wereldkampioen Spanje in de ogen

Omdat beide landen, de VS tegen Frankrijk en Spanje tegen Slovenië, een steek lieten vallen in de groepsfase, stoten ze niet als groepswinnaars door naar de kwartfinale. De loting maakte dat beide grootmachten elkaar reeds in de kwartfinale treffen. In een heuse “do or die” zal er dus één topper de eindfase van het olympisch basketbaltoernooi niet bereiken. De wedstrijd tussen de VS en Spanje gaat om 13u40 lokale tijd (6u40 in België) van start. Als de VS voor de tweede keer in Tokio onderuit gaat, krijgen we voor het eerst sinds 2004, toen Argentinië met Manu Ginobili in het Griekse Athene goud veroverde, een andere olympische kampioen in het mannenbasketbal. In 2008 en 2012 veroverde Spanje zilver en in 2016 brons op de Olympische Spelen.

Luka Doncic met Slovenië versus Duitsland

Luka Doncic, met een waanzinnig gemiddelde van 28 punten, 10 rebounds en 7 assists de beste speler op het olympisch basketbaltoernooi, neemt het met Slovenië in de kwartfinale op tegen Duitsland. De weg richting medaille ligt dan ook volledig open voor het 22-jarig basketbalfenomeen bij het debuut voor Slovenië op de Olympische Spelen. Frankrijk-Italië is een Europese klassieker en Argentinië-Australië is de vierde en laatste kwartfinale tussen twee giganten van het mondiale basketbal.