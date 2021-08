Gouden Nina

Woensdag begint een welverdiende vakantie voor Nina Derwael. Na haar olympische medaille gaat de riem eraf. Geen WK dit jaar, een tijdje weg uit de turnzaal, wellicht nog één examen in Gent en dan een poos op logement in de buurt van Zwolle, waar Siemen tegenwoordig voetbalt. “Hij was er altijd voor mij, nu wil ik er zijn voor hem bij zijn debuut voor zijn nieuwe club.”