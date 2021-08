Sinds vorige week worden alle zeilen bijgezet om het voortbestaan van het visbestand in de Demer en de Dijle te redden. Als gevolg van de watersnood is het zuurstofgehalte in beide rivieren zo laag, dat er amper vis kan overleven. “De toestand is dramatisch”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).