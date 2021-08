“Proficiat, ikzelf en het land zijn fier op u.” Met die boodschap belde koning Filip Nina Derwael zondag op, net nadat ze haar gouden medaille had gewonnen. Ook Wout Van Aert en Matthias Casse hadden het staatshoofd al aan de lijn in Tokio. Maar hoe gaat dat in zijn werk, telefoon krijgen van de koning? En word je daarop voorbereid? Het Paleis en enkele Olympiërs aan het woord.