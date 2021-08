Het Duitse Openbaar Ministerie (OM) gaat onderzoeken of er bij de dodelijke overstromingen in juli in het westen van Duitsland sprake is geweest van “dood en verwonding door nalatigheid”, omdat overheden slecht of te laat de bevolking hadden gewaarschuwd of geëvacueerd. Het OM treft nu voorbereidingen voor dit onderzoek.