Samana Kortessem zet leden in de bloemetjes

Mantelzorgers zorgen dag in, dag uit voor een persoon die hen nauw aan het hart ligt. Elk jaar op 23 juni worden zij bedankt voor hun inzet. Dit jaar was dat niet anders. Ook Samana Kortessem heeft al haar leden in de bloemetjes gezet.De bestuursleden gingen aan huis en dankbaar nam iedereen zijn geschenkje in ontvangst. Er was gelegenheid om elkaar nog eens te zien en een praatje te maken. Met een blij gezicht werd afscheid genomen.