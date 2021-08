KSA Lutlommel geniet van het 50ste kamp

Van 17 juli tot 31 juli sloegen ze hun tenten op in Arendonk. Het was een coronavrij kamp. De leiding, de koks en de leden werden vooraf getest. De koks werden gevierd voor hun trouwe inzet: Greta en Stanny vierden hun 20ste kamp, Elly en Gee hun 21ste kamp.Tijdens die 50 jaar werd er gekampeerd in de mooie Limburgse natuur en van de Ardennen tot aan de zee. De leden hebben ook dit jaar weer genoten van de fijne activiteiten. Ze kijken nu al uit naar het kamp in 2022 voor de gezelligheid, de vriendschap, de plezante spelletjes en het lekkere eten.