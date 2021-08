Met 183.000 volgers is Luna Stevens beroemd op Instagram. “Het hele gebeuren is eigenlijk vrij organisch gekomen. Er is geen moment geweest dat ik plots besliste om een bekende te worden.” — © Guy Puttemans

Heverlee

Een nieuwe generatie jonge Limburgse helden staat op. Zij blinken uit in muziek, als acteur, in sport of op sociale media. Vandaag in aflevering 2 van onze reeks ‘Jonge Helden’: model en influencer Luna Stevens (25), die met 183.000 volgers beroemd is op Instagram.