Feest van Maria Tenhemelopneming is hoogdag aan kapel in Mazenhoven-Leut

Het feest van Maria Tenhemelopneming is voor vele gelovigen een bijzondere hoogdag. Aan de kapel van Onze Lieve Vrouw van Overwinning in Mazenhoven-Leut zal er helaas geen eucharistieviering in buitenlucht doorgaan op zondag 15 augustus, er is wel een viering in de kerk van Leut om 15 uur.

Het is een traditie geworden dat er op deze feestdag een zegening is van de kroedwèsj. Aan de kapel is er gelegenheid om een gezegend veldboeket van langs de Maas (samenstelling van duizendblad, boerenwormkruid, koninginnekruid, wilde marjolein, tarwe, gerst, notenblad, afgewerkt met goudsbloem) in ontvangst te nemen tussen 14 en 17 uur. Zoals men in de volksmond beweert is de kroeswèsj een bescherming tegen o.a. ziektes, onweer, boze geesten enzomeer.De bezoekers zullen een mooi geschilderde kapel kunnen bewonderen. Er is ook een gloednieuwe folder van dit historisch pareltje. Dankzij de steun en de vele kaarsjes die er worden aangestoken door de trouwe bezoekers kan het behoud en onderhoud hiervan waargemaakt worden. Het kapelcomité is dan ook dankbaar hiervoor.Iedereen is van harte welkom bij “ös léve Vruike”, voor een bezinningsmoment, om te bidden, of gewoon om tot rust te komen. De kapel is het hele jaar door toegankelijk, eveneens is er vanaf dit jaar een rustplekje voorzien langs de maasdijk bij de troostplek van Ferm.