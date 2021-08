Neos Diepenbeek met de fiets op kastelentocht

Het is verwonderlijk hoeveel kastelen in een fietstocht van 40 km je kan tegenkomen zonder veel te moeten zoeken. In Diepenbeek kwam als eerste het kasteel met de Donjontoren van notaris Jagenau in zicht. Op de tocht kwam Neos de volgende kastelen tegen: kasteel de Fauconval, kasteel Bellevue, kasteel Haagsmeer, kasteel van Opleeuw, kasteeldomein Jongenbos, Feodale Moerasburcht, kasteel de Donnea. Aan het kasteel van Gors werd ook halt gehouden en werden de geïnteresseerde fietsers en enkele met de wagen nagekomen leden, rondgeleid door de eigenaar Joris Dillen. Hij toonde het hele kasteel dat prachtig gerenoveerd werd in eigen beheer. Het gelijkvloers met prachtige ruimtes voor ontvangsten, een heel mooie gerestaureerde kelderverdieping, een prachtige tuin met imposante vijver en een “scheve toren” als aantrekkingspunt. Het bezoek werd afgesloten met een glaasje bubbels. In de Pastorie van Gors-Opleeuw werd tijd genomen voor de picknick. Op het einde van de tocht werd ook nog gezellig gebabbeld door alle deelnemers met een hapje en een drankje.Het zomerseizoen werd hiermee afgesloten en men kijkt nu al uit naar de start van het nieuwe werkjaar 2021-2022 op donderdag 16 september 2021 in GC De Plak met als gastspreker Hendrik Cammu en de voorstelling van het jaarprogramma.