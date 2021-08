Veel ambiance op festival Boer zoekt Bier

Toch hoorde hierbij ook de zeer strenge coronacontrole waarvoor de organisatie geen moeite heeft gespaard. Een bewijs van inentingen, een negatieve PCR-test, een herstelcertificaat of een sneltest in het testdorp aan de Fitlink waren een noodzaak om de weide te betreden. De start van het festival verliep rustig met het kampioenschap bierpongen, het bestijgen van de mechanische stier of de krachten meten bij de kop van Jute met een muzikale omkadering van dj Jaak, Kannix en V-Max. Maar de echte ontlading kwam er op het ogenblik dat sfeermaker en schlagerzanger Joe Hardy het podium besteeg. Vanaf de eerste klanken gingen alle remmen los... tot in de late uurtjes met nog The Aftertouch, Honey Popz, The Bobmeister, Gebroeders Ko, Dj Ward , 2 Fabiola en als afsluiter Kwijt Trek System.