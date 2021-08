Allerjongste atleten genieten van de nieuwe wedstrijdvorm binnen de atletiek

Sinds dit seizoen kunnen de kangoeroes en de benjamins kennismaken met het nieuwe wedstrijdconcept binnen de atletiek. Hierbij primeert de beleving en de persoonlijke verbetering van de prestatie als voornaamste uitgangspunt. Elke deelnemer krijgt dan ook een persoonlijk paspoort waarin hij/zij de prestaties kan bijhouden. De kangoeroes lopen 30 meter in verschillende reeksen tegen elkaar. Ze gooien met een vortex en stoten met de bal van 1 kg, doen aan verspringen en staande hoogtesprongen op plioboxen en lopen onder begeleiding 500 meter.De benjamins lopen 40 meter of 40 meter over hindernissen, doen een staande worp zoals bij het kogelstoten, verspringen en in schaarsprong hoogspringen en gooien ook met de vortex als voorbereiding op het latere speerwerpen. Ook deze leeftijdsgroep loopt een 600 meter onder begeleiding.De clubs mogen de onderdelen voor deze nieuwe wedstrijdvorm vrij kiezen, maar centraal staat de beleving. Ondanks de regen van zondagnamiddag genoten deze jongste atleetjes van dit nieuwe concept.