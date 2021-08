Fietsbieb Ham helpt de studenten

Ga je (opnieuw) op kot tijdens volgende studententijd? Uiteraard verplaats je je dan ecologisch met een kotfiets. Wil je er niet te veel geld aan geven, maar heb je de fiets toch graag veilig en in orde? Wel, ook dit jaar helpt de Hamse Fietsbieb de studenten van Ham en buurgemeenten een handje. De verschillende volwassenenfietsen die de Fietsbieb als gift kreeg, hebben de vrijwillige techniekers piekfijn in orde gebracht: ketting gesmeerd, wiellagers nagekeken, lampen hersteld of vervangen... Er staan 20 fietsen ter beschikking. Je kan komen uitkiezen op zaterdag 28 augustus tussen 9u en 12u aan de Fietsbieb (oude schoolgebouw in Genebos, Genebosstraat achter zaal Sint Jan). Kostprijs voor een kotfiets is 40 euro.De Hamse Fietsbieb is die dag ook open om kinderfietsjes te ontlenen vanaf 10u. Voor de kinderfietsen maak je een afspraak via https://www.supersaas.nl/schedule/FietsbiebHam, de kotfietsen zijn uit te kiezen zonder afspraak.